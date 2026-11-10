La Paeria de Lleida recibirá 600.000 € para convertir el Mercat del Pla en un espacio de cooperativismo y economía social

Vista del Mercat del Pla, situado en pleno corazón del Centro Histórico y al lado de la plaza del Dipòsit. - SEGRE

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El Ayuntamiento de Lleida recibirá una subvención de 600.000 euros del Departamento de Empresa y Trabajo para adecuar el Mercat del Pla, el cual hace años que no tiene usos definidos. El objetivo es convertirlo en un nodo de dinamización económica y desarrollo local sostenible para fortalecer el ecosistema cooperativo y favorecer la creación de nuevas iniciativas económicas.

La ayuda se distribuirá en dos anualidades: 396.000 euros el 2026 y 204.000 euros en el 2027, y permitirá financiar las actuaciones necesarias para hacer realidad el proyecto. El futuro polo cooperativo quiere impulsar la creación y consolidación de cooperativas y otras iniciativas de la economía social y solidaria, generar actividad económica y empleo, y contribuir al desarrollo local sostenible.

El futuro polo cooperativo se ubicará en el Mercat del Pla, en el Centro Histórico de Lleida, y dispondrá de despachos y espacios de coworking para cooperativas de trabajo, una sala de formación y una sala polivalente para acoger actividades complementarias.

Las actuaciones subvencionadas incluyen la redacción de los proyectos técnicos, los estudios previos, las licitaciones necesarias y la ejecución de las obras de adecuación y puesta en funcionamiento del equipamiento. La intervención prevé respetar los valores patrimoniales del edificio, catalogado por su interés histórico, y limitará las actuaciones a los elementos necesarios para garantizar el funcionamiento, la accesibilidad y la seguridad.

Actualmente, las obras de adecuación del espacio están a punto de salir a licitación. Posteriormente, la Paeria tiene previsto convocar un concurso para adjudicar la gestión y la dinamización del polo cooperativo, con el objetivo de consolidarlo como un espacio de referencia para la emprendeduría colectiva, la intercooperación y el desarrollo de proyectos de economía social y solidaria en las Terres de Ponent.