Ecologistas ven ineficaz el plan para salvar la alondra Dupont en Alfés

Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

Las organizaciones ecologistas Ipcena, SEO/BirdLife y Depana anunciaron ayer en Lleida que han presentado alegaciones al plan de recuperación de la alondra Dupont presentado por la Generalitat, que proyecta comprar hasta 77 hectáreas de suelo en el entorno de la Timoneda de Alfés para ampliar la superficie de este espacio protegido hasta las 200. Tras examinar la documentación elaborada por la conselleria de Territorio, sin embargo, las tres entidades valoraron que esta iniciativa no servirá para evitar que esta ave esteparia se extinga por segunda vez en un periodo de 20 años, ya que “el grueso de las actuaciones” se llevarían a cabo en la reserva de Mas de Melons, “donde nunca se ha encontrado la especie” según la delegada de SEO/BirdLife en Catalunya, Cristina Sánchez. Además, añadieron, de la superficie total en la que planea actuar el Govern, 630 hectàreas, “un 25% corresponden a la Timoneda y el otro 75% estan en Mas de Melons, los Tossals de Carresumada y los Tossals de l’Estor”, e indicaron que este reparto podría modificar el hábitat de otras aves esteparias.

En este sentido, las tres organizaciones ecologistas subrayaron que la principal medida que debería incluir Territorio es incrementar la superficie del hábitat de la alondra Dupont, especialmente alrededor de la Timoneda, y urgieron a la Generalitat a iniciar las compras de terrenos o activar “expropiaciones” para ampliar el espacio protegido, ya que el último recuento de esta especie solo contabilizó un ejemplar macho en la zona.

La representante de SEO/BirdLife, además, reclamó que el Govern dé “la máxima prioridad” a la creación de corredores que conecten las poblaciones de alondra Dupont de Lleida con las de Aragón. En su opinión, esta iniciativa debería aplicarse antes de importar ejemplares procedentes de otros lugares, una medida prevista en el marco de otro plan de ámbito estatal que se financia con fondos europeos, cuya aplicación debe arrancar a finales de 2027.