Los estorninos retornan a Mollerussa y obligan al ayuntamiento a tomar medidas por el ruido y malos olores

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Los estorninos han vuelto a instalar sus dormideros en los árboles de plazas y avenidas de Mollerussa, reproduciendo un fenómeno que se repite cada otoño y que ofrece una doble cara. Por un lado, las grandes bandadas dibujan espectaculares figuras en el cielo con sus vuelos sincronizados al atardecer, un espectáculo natural que atrae las miradas de los vecinos. Por otro, su concentración en el arbolado urbano genera molestias por el ruido, los excrementos y los malos olores. Las abundantes lluvias de las últimas semanas han agravado la situación al empapar los residuos acumulados. Ante esta problemática, el ayuntamiento lleva a cabo una campaña de poda y ha reforzado las tareas de limpieza.

El consistorio ha organizado un plan que combina los trabajos de la brigada municipal con los de una empresa externa. Las intervenciones ya han comenzado en la plaza Major y se extenderán a diferentes puntos de la ciudad, entre ellos la avenida de la Salle, la avenida del Canal, la calle Sant Joan, la avenida dels Negrals, la plaza dels Països Catalans y el entorno del paseo de Ronda, junto a los institutos. También se actuará en la zona de Josep Tarradellas y otros espacios que requieren labores de mantenimiento.

La problemática volvió a plantearse durante el último pleno municipal, cuando el concejal del PP Joan Simeon advirtió que las precipitaciones han intensificado los malos olores, que calificó de «insoportables», y alertó de posibles problemas de salubridad. El gobierno municipal reconoció que todavía existen incidencias y explicó que los equipos de limpieza actuarán sobre los excrementos mientras avanzan las labores de poda.

La presencia masiva de estas aves constituye un desafío recurrente para la capital del Pla d’Urgell, donde se han ensayado diferentes métodos para ahuyentarlas. En 2017 se instalaron dispositivos acústicos y, en 2022, se recurrió incluso al lanzamiento de petardos en plazas y calles. Un año después se reforzó el sistema con 18 altavoces que emitían sonidos de aves rapaces. Más recientemente, el consistorio ha apostado por las podas selectivas para dificultar la concentración de bandadas, una medida que en 2025 llevó a intervenir en unos 200 plataneros de la avenida del Canal.

Pese a estas iniciativas, los estorninos siguen regresando con la llegada del frío. El ayuntamiento aprovechará la actual campaña para corregir también el desequilibrio de algunos pinos que pueden representar un peligro (algunos ya han sido vallados) y mejorar el estado general del arbolado.