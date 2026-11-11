Una feria con 128 entrevistas de trabajo

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

L'Amistat de Mollerussa acogerá el próximo 19 de noviembre una nueva feria de empleo que ofrecerá 80 puestos de trabajo de 16 empresas de distintos sectores económicos. El certamen, denominado Encaixa — Fira d’Ocupació de Mollerussa, ya tiene previstas 128 entrevistas laborales, una cifra que podría aumentar porque las inscripciones continúan abiertas. La jornada, organizada por la Cámara de Comercio de Lleida, se celebrará de nueve de la mañana a una del mediodía y pretende facilitar la contratación mediante encuentros directos entre empresas y personas que buscan trabajo o desean mejorar su situación profesional. La iniciativa supone una transformación del antiguo certamen #JoVullSer, centrado principalmente en los jóvenes y la orientación académica y profesional. El nuevo formato se abre a personas de todas las edades y apuesta por un modelo más práctico basado en entrevistas con posibilidades reales de contratación. El delegado de la Cámara de Comercio en Mollerussa, Josep Anton Gaya, destacó que «uno de los grandes retos de nuestras empresas es encontrar el talento y los profesionales que necesitan». Las personas interesadas pueden consultar las vacantes, inscribirse y reservar una entrevista a través de la plataforma digital encaixa.cll.cat. Entre los sectores representados figuran la construcción, la industria alimentaria, la tecnología, la automoción, la hostelería, la salud y el comercio, entre otros.

La presidenta de Agrupem, Mirna Pedrós, destacó que ocho de las empresas participantes acuden de la mano de la entidad y aportan más de 35 ofertas laborales. Por su parte, el presidente del consell comarcal del Pla d’Urgell, Carles Palau, explicó que más de 400 personas inscritas en la bolsa de trabajo comarcal han recibido información sobre el certamen y podrán contar con apoyo técnico para formalizar sus inscripciones. «El objetivo es que de aquí salgan contratos reales, que la gente pueda marcharse con un compromiso de trabajo», afirmó. El alcalde, Marc Solsona, puso la iniciativa en relación con la situación laboral del territorio. Según indicó, la tasa de paro registrado se situó en septiembre en el 6,46% en el Pla d’Urgell y en el 7,86% en Mollerussa, con 1.309 personas desempleadas en el conjunto de la comarca. Solsona defendió la transformación de las ferias tradicionales en encuentros que ofrezcan oportunidades laborales efectivas. La directora del SOC en Lleida, Sandra Broto, también destacó la importancia de la colaboración institucional para ampliar el alcance de la iniciativa, que cuenta con el apoyo del ayuntamiento, el consell, la Oficina Jove, el SOC y Agrupem.