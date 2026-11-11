La huelga de trenes incumple servicios mínimos y cancela más de 20 en Lleida

Publicado por Laia Pedrós REDACCIÓN ELENA MONTAÑÉS LLEIDA Creado: Actualizado:

La primera jornada de la huelga ferroviaria convocada por Semaf incumplió los servicios mínimos, lo que en Lleida supuso la cancelación de más de 20 trenes que debían cubrirlos en las líneas de cercanías y alta velocidad. Esta situación dejó en tierra a numerosos viajeros, al no haber autocares suficientes para suplir los convoyes cancelados.

La huelga ferroviaria convocada por el sindicato Semaf comenzó ayer incumpliendo los servicios mínimos previstos, del 66% en horas punta y del 33% el resto de la jornada. Apenas la mitad de los trenes que debían cubrirlos salieron de las estaciones, según datos de Renfe, lo que en Lleida se tradujo en más de una veintena de trayectos cancelados. La gran mayoría de las cancelaciones afectaron a las líneas de cercanías, tanto a la de la costa (R13 y R14) como a la de Manresa (RL3 y RL4), pero también hubo al menos cuatro en la de alta velocidad, que afectaron a AVE y Avant. Esta situación dejó en tierra a cientos de viajeros, al no haber autocares suficientes para suplir todos los convoyes cancelados y transportar a los afectados por carretera.

A primeras horas de la mañana, las redes sociales de Rodalies recomendaban ya a los usuarios de las líneas de tren operadas por Renfe en Lleida el “uso de medios de transporte alternativo” al no poder garantizar el servicio. En la estación de Cervera, un cartel escrito a mano decía: “No pasan trenes, preguntar bus”. En Tàrrega, los primeros trenes del día se cancelaron y la auxiliar de la estación recomendaba a los usuarios que fueran a la estación de autobuses. Esta amaneció abarrotada de personas en busca de un asiento libre en los autocares.

Las cancelaciones de trenes, en una jornada en que ya estaban recortados por la convocatoria de huelga, provocaron retrasos, incertidumbre y frustración entre quienes dependen del transporte público para sus desplazamientos diarios.

“Los servicios mínimos deben cumplirse”, criticó una usuaria de Lleida que acudió a la estación para cambiar un billete para el día 17 de noviembre, cuando también está convocado otro paro. “Me iré un día antes porque no me fío”, explicó. Gustavo Peraza, ingeniero industrial leridano que usa el tren para ir a trabajar en Cervera, tuvo que hacer ayer el trayecto en bus. “Ni siquiera nos podemos desplazar al trabajo y volver”, lamentó.

El primero de tres días

Laas cancelaciones de trenes se prolongaron a lo largo de la jornada tanto en la provincia como en el resto de Cataluña y España (más información en la página 4). Solo la línea ferroviaria Lleida-Balaguer-La Pobla de Segur (RL1 y RL2), operada por Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), funcionó con normalidad, según la operadora. Por la tarde, decenas de viajeros en la estación de Lleida eran todavía transportados en autocares hasta Barcelona. El paro de ayer fue el primero de los tres convocados por Semaf para exigir seguridad en la red ferroviaria y mejoras laborales. Los siguientes están previstos para los días 17 y el 23 de noviembre.

Esta huelga precede al paro general convocado para hoy, y que afectará también tanto a los trenes como a las líneas de autocares y el resto de medios de transporte públicos (más información en la página 5).