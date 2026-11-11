Jornadas en Mollerussa de bienestar frente al cáncer

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Mollerussa celebrará este viernes una nueva edición de la jornada Millorant la qualitat de vida del pacient oncològic, organizada por la Asociación Contra el Cáncer con la colaboración del ayuntamiento. La actividad, gratuita y abierta a toda la ciudadanía, tendrá lugar en el Centre Cultural de las 9.00 horas hasta las 13.30 con el objetivo de ofrecer herramientas y recursos para mejorar el bienestar de las personas afectadas por la enfermedad y sus familiares. El programa incluirá tres sesiones dedicadas al descanso saludable, a cargo de la psicóloga Núria Roure; la alimentación y los hábitos de vida, con la doctora Antonieta Barahona; y la musicoterapia, dirigida por Raquel Peremarti. También se ofrecerá una cata de aceite nuevo de la DOP Garrigues y se darán a conocer los servicios de apoyo que ofrece la asociación.