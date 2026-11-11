Linyola digitaliza más de 1.400 contadores

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Linyola ha iniciado la digitalización de más de 1.400 contadores de agua para mejorar el control del consumo y facilitar la detección de fugas. La actuación, que supone una inversión de unos 189.000 euros, cuenta con una subvención de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que cubre aproximadamente el 62% del presupuesto. Los nuevos dispositivos permitirán sustituir las lecturas convencionales por un sistema digital que facilitará la identificación de consumos anómalos y permitirá actuar con mayor rapidez ante posibles averías. El alcalde, Xavi Alís, explicó que actualmente algunas fugas pueden pasar inadvertidas durante largos periodos, ya que no se detectan hasta que se realiza la lectura de los contadores. Con el nuevo sistema, el consistorio prevé revisar los consumos una o dos veces por semana para localizar posibles incidencias y evitar gastos innecesarios a los vecinos. También se estudia la posibilidad de implantar una aplicación para que los usuarios puedan consultar sus consumos, aunque esta opción todavía no está decidida.

El proyecto incluye, además, la instalación de una conducción alternativa o bypass que permitirá mantener el suministro de agua mientras se realizan trabajos de limpieza y mantenimiento en los depósitos municipales. Actualmente, estas operaciones obligan a interrumpir temporalmente el servicio.

Alcantarillado

Paralelamente, el consistorio está renovando la red de alcantarillado en uno de los tramos principales de la plaza Planell, una intervención que incluye la sustitución de las conducciones y las conexiones con las viviendas. Durante las obras se ha constatado el importante deterioro de las tuberías antiguas, algunas de ellas deformadas, que habían ocasionado problemas en los inmuebles. Esta actuación forma parte del compromiso adquirido por el equipo de gobierno en 2023 para renovar progresivamente las infraestructuras de saneamiento del municipio.