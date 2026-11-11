Txell Miras, diseñadora invitada del Concurs de Vestits de Paper

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La diseñadora catalana Txell Miras será la invitada de la 62 edición del Concurs de Vestits de Paper de Mollerussa, que se celebrará el 12 de diciembre en L’Amistat. La creadora ha cedido uno de los diseños de su colección Destensant Bastidors, presentada en abril de 2025 en la 080 Barcelona Fashion, para que sea reproducido en papel y exhibido durante la gala. Se trata de una chaqueta de estilo vanguardista, con estructura asimétrica, cortes geométricos y cremalleras que permiten modificar sus formas. La modista Carme Solà será la encargada de trasladar el diseño al papel, respetando sus volúmenes y detalles originales.

La pieza no participará en el concurso y pasará a formar parte de la colección del Museu Vestits de Paper, junto con las creaciones de otros diseñadores que han colaborado en ediciones anteriores, como Ágatha Ruiz de la Prada, Óscar de la Renta, Custo o Rosa Clarà. Formada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, Txell Miras trabajó para la firma italiana Neil Barrett antes de crear su propia marca. Su trayectoria destaca por una moda conceptual y experimental, caracterizada por la investigación de nuevas formas, proporciones y estructuras. Txell Miras también presidirá el jurado de este certamen.