Alfés alerta que el antiguo aeródromo es ahora un vertedero y está en ruinas

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Alfés ha expresado su preocupación por los continuos vertidos de basuras que se están acumulando en el antiguo aeródromo, en estado ruinoso y cerrado a las personas desde hace años. Este antiguo equipamiento está pendiente de su demolición y, según la alcaldesa, Délia Almenara, hace una semana se mantuvo una reunión con responsables de Biodiversidad y Medio Natural, que le comunicaron que están pendientes de la última documentación de Aviación Civil y Enaire, la empresa pública española encargada de gestionar la navegación aérea y el control del tráfico aéreo en España, para activar esta intervención. “El hecho de que comience a ser un vertedero esta empezando a ser un problema”, indicó.

La comisión de Urbanismo aprobó en agosto de 2025 el plan especial supramunicipal de recuperación y adecuación ambiental de la Timoneda de Alfés, un espacio de más de 100 hectáreas considerado de alto valor ambiental junto a las instalaciones del antiguo aeródromo del Segrià. El plan especial implica, en la última versión recogida por la Generalitat, el derribo del hangar, la torre de control y otras edificaciones vinculadas. El aeródromo cerró en 2015 y desde entonces ha sido reiteradamente vandalizado. Cayó en desuso con la inauguración del aeropuerto de Alguaire en 2010 (cuyas instalaciones acogen ahora la sede del Reial Aeri Club de Lleida, antes en Alfés) y tras varias sentencias judiciales que obligaron en 2014 a cesar la actividad aeronáutica en esta zona. La Generalitat propone la construcción de miradores en la zona para visualizar la fauna. El fuego calcinó a finales de julio 21hctáreas del tomillar.