Artesa de Segre impulsa proteger del edificio del Museu del Montsec

El pleno de Artesa de Segre ha dado luz verde al inicio de los trámites para solicitar el consell de la Noguera la declaración del Museu del Montsec como Bien Cultural de Interés Local (BCIL). La medida busca garantizar la conservación de uno de los inmuebles más emblemáticos del municipio y reforzar la protección patrimonial.

El edificio, construido en el siglo XVI, fue durante años la sede de la Casa de la Vila y acogió las primeras escuelas nacionales de Artesa. En 1980 se transformó en el Museu del Montsec, un proyecto impulsado por el doctor Joan Maluquier de Motes.

La instalación está ahora cerrada mientras avanza el inventario y la documentación del fondo, después de haber completado el registro de la colección paleontológica. El consistorio prevé mejorar la accesibilidad para abrirlo al público. El consistorio también ha incluido en el proceso de declaración de BCIL los Trulls de Vernet, para preservar y poner en valor el patrimonio local.