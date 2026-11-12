Cien expositores en la Fira de Maials

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Cerca de un centenar de expositores participarán este fin de semana en la 29ª Fira de l'Oli Verd de Maials que ofrece un amplio programa de actividades para todos los públicos. La de Maials es una de las citas más destacadas en el calendario ferial en lo que respecta a la promoción del aceite de oliva virgen extra, los productos de proximidad y la tradición agrícola del territorio, según el ayuntamiento.

El certamen se celebra los días 14 y 15 después de que el 19 de octubre comenzara la cosecha de las primeras olivas de las que se obtiene el característico aceite verde, especialmente apreciado por su calidad y vinculado a la identidad, la historia y la economía de Maials.

Entre las principales novedades destaca la jornada técnica Maials d’Oli, del camp a la taula que se celebra el domingo y permitirá conocer la evolución de los sistemas de recolección de la aceituna desde los métodos tradicionales hasta las tecnologías más modernas. Incluirá la presentación de un robot agrícola autónomo capaz de trabajar en el campo sin conductor, a cargo de Agrin’Pulse, una empresa del sector agrícola que afronta nuevos retos como el aumento de los costes operativos, la dificultad para encontrar mano de obra cualificada y una maquinaria cada vez más compleja de mantener.

El patrimonio local también tendrá un protagonismo especial con la recuperación de las visitas guiadas a la Vila Closa después de finalizar la primera fase de las obras de pavimentación de este espacio histórico. El ayuntamiento prevé ejecutar la segunda fase de los trabajos los primeros meses de 2027. Las visitas al Museu de Cal Cabalesila completarán esta apuesta por dar a conocer el municipio.

Por lo que respecta a los actos institucionales, el presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull, inaugurará oficialmente la Fira el sábado 14, mientras que la delegada del Govern de la Generalitat, Núria Gil, presidirá la clausura el domingo. Otro de los momentos destacados será el nombramiento del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, como Amic de l’Oli 2026, también el domingo al mediodía.

El programa también incluye los tradicionales almuerzos populares con el aceite nuevo de la Cooperativa del Camp, catas y maridajes, así como actividades infantiles, propuestas culturales y diversas exposiciones. Entre las actividades gastronómicas destaca la cata de aceite a cargo de Pilar Pardell, miembro del Panell de Tast Oficial d’Olis Verges d’Oliva de Catalunya, así como un taller de frutos secos.

Según el alcalde de Maials, David Masot, “la Fira es mucho más que una cita comercial o gastronómica, ya que representa la identidad del municipio y el trabajo de generaciones de payeses. En este sentido, reivindicó la necesidad de apoyar al sector agrario, en momentos de dificultad como el que se atraviesa actualmente.