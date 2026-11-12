Condenado a 9 años de prisión por matar a la pareja en Balaguer

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Un hombre ha aceptado este jueves 9 años de prisión y 2 de libertad vigilada por haber matado a su pareja, una mujer de 38 años, en el domicilio que compartían en Balaguer. La Audiencia de Lleida ha celebrado el juicio por conformidad y el acusado ha sido condenado por un delito de homicidio. Además, el condenado tendrá que pagar 900.000 euros a los cinco hijos de la víctima y 100.000 euros a la madre de la mujer.

El tribunal aplica dos circunstancias atenuantes: la de dilaciones indebidas en el procedimiento y la de trastorno psíquico.

Los hechos se produjeron el 18 de enero de 2023, durante una discusión, cuando el hombre apuñaló a la mujer. Aquel mismo día, la División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra lo detuvo. Inicialmente, el acusado había alertado de que la mujer se había suicidado clavándose un cuchillo en el abdomen. No obstante, los investigadores sospecharon de la versión del hombre porque había indicios que apuntaban a un crimen machista. Por ejemplo, no se encontró sangre ni en el arma ni en la mano de la víctima, un hecho que no era compatible con un suicidio.

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