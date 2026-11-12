El pleno de Alcarràs aprueba devolver la L-800 a la Generalitat

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El pleno del ayuntamiento de Alcarràs ha aprobado por unanimidad una moción presentada por Junts para exigir a la Generalitat que recupere la titularidad y la gestión del tramo municipal de la L-800 o carretera de Vallmanya. Estos dos kilómetros, comprendidos entre la intersección de la antigua N-II y la rotonda de Montagut, fue traspasada al municipio en 2014 con el objetivo de facilitar la gestión urbanística y el tráfico local. Más de una década después, los datos demuestran que la vía funciona como un eje estratégico de conexión supramunicipal entre la N-II y la autovía A-2 y soporta un elevado volumen de tráfico y un intenso flujo de vehículos pesados vinculados a la logística, la agricultura y la industria, según el consistorio. La elevada intensidad del tráfico de vehículos que no tienen como origen o destino Alcarràs genera un importante desgaste del pavimento y obliga al ayuntamiento a asumir de forma exclusiva unos altos costes de mantenimiento, conservación y mejora de la seguridad viaria. El consistorio remarca que es una contradicción que el resto de la L-800, a excepción de estos 2 km, continúe siendo de la Generalitat, por lo que pide que el Govern recupere la gestión unificada de toda la vía.

La moción aprobada por Junts y ERC, en el gobierno municipal, y por Sempre Alcarràs-PSC (la CUP excusó su asistencia al pleno), insta al Govern a iniciar los trámites técnicos y jurídicos para el retorno de estos 2 km de la L-800 y que se incluyan en la redacción del nuevo plan de carreteras de Catalunya. El consistorio también pide la cofinanciación de la Generalitat mientras se tramita el cambio de titularidad, así como convocar una reunión de trabajo con la conselleria de Territorio para establecer un calendario de actuación. Este acuerdo también se trasladará a todos los grupos en el Parlament de Catalunya.