Publicado por C.M/L.P/J.B/J.G/C.S Creado: Actualizado:

La huelga general por los salarios y la vivienda sacudió la jornada de ayer en la provincia de Lleida con cortes y piquetes que alteraron la movilidad, aunque sin afectaciones graves en la actividad laboral. Las acciones sindicales de UGT y CCOO empezaron de madrugada, con varias carreteras y accesos cortados. Sobre las ocho de la mañana había una quincena de cortes registrados en vías leridanas, entre ellas la LL-11, la LL-12, la C-13, la A-2, la N-240, la N-260 y la C-55, así como en la rotonda del Mestre, avenida Catalunya y en el cruce de los Instituts en el caso de la capital. Asimismo, un centenar de manifestantes convocados por la CGT y la CNT bloquearon las entradas y salidas de la rotonda del cementerio con vallas, contenedores, y adoquines, lo que provocó un momento de tensión con la Policía. La normalización en la circulación –antes de volver a verse afectada por la manifestación– quedó restablecida después del mediodía, especialmente en los accesos de los principales polígonos industriales, que pese a un movimiento menor que el usual, no sufrieron graves problemas y algunas empresas trabajaron a puerta cerrada.

Además del Segrià, otras comarcas de la provincia también registraron afectaciones. Una treintena de personas cortó a primera hora de la mañana el acceso a Tàrrega por la N-II con vallas de obra. La protesta se prolongó durante cuatro horas y buscó dificultar el acceso a las empresas, principalmente a las del polígono Llevant, así como la salida de vehículos de la ciudad. Aunque la mayoría de los conductores se mostraron comprensivos, algunos se encararon con los manifestantes y se vivieron momentos de tensión. Uno de los vehículos se llevó por delante las vallas para poder pasar, sin que se registraran heridos. Los participantes permitieron el paso de personal y a algunos servicios mínimos, como bomberos y sanitarios del centro de atención primaria. Mientras, en el polígono industrial de Cervera no se registró ningún piquete y, aunque hubo menos movimiento del habitual, las empresas trabajaron con normalidad. Donde sí hubo movilizaciones fue frente a la empresa Indox en el polígono de Fonolleres, donde un grupo de una decena de trabajadores cortó el acceso entre las 5 y las 10 horas con neumáticos y ramas en llamas. En Guissona, se mantuvieron los cortes frente al complejo industrial La Closa por parte de algunos trabajadores de BonÀrea, en huelga desde el lunes por el conflicto del sector cárnico. Paralelamente, en el Pla d’Urgell, pese a la presencia de algún piquete, tampoco hubo cortes destacados. No obstante, la actividad fue menor de la habitual y alguna empresa cerró. En La Seu d’Urgell un centenar de personas cortaron la N-260 a la altura de la rotonda de Castellciutat, aunque la incidencia afectó sobre todo a vehículos pesados y los servicios de emergencias pudieron pasar.

Un importante número de trabajadores decidieron no secundar la huelga en los polígonos leridanos. Arley, empleado de mantenimiento, y Walid, chapista y pintor, afirmaron que están a favor de las reivindicaciones pero explicaron que la principal razón para ir a trabajar es la económica, dado que trabajan media jornada y el descuento al salario les afecta “más”. “Todo mi sueldo va al alquiler”, denunció Arley, que pidió salarios más altos y mayor flexibilidad para los trabajadores. Sobre la afectación en el polígono El Segre, ambos apuntaron que no tuvieron problemas para llegar al puesto de trabajo, pero detectaron menor actividad. “Se nota no solo en el polígono, sino en toda la ciudad. A las diez parecía que sean las siete de la mañana”, relató Arley. Mientras, Jon y Daniel, mecánicos, también explicaron que, pese al mayor tráfico, pudieron trabajar con normalidad. “La de hace catorce años fue la de verdad”, señaló Jon, que apuntó que en Els Frares “se ha notado, pero menos de lo que esperábamos” y lamentó que la huelga haya sido “más política que laboral”. Asimismo, reconoció que “si la hubieran hecho hace cuatro años, la hubiera secundado”. Daniel añadió que también está de acuerdo con las reivindicaciones, pero no en cómo estaba encarada. Por su parte, un joven repartidor que prefirió no identificarse defendió el derecho a expresarse pero criticó los altercados y remarcó que las reivindicaciones deben ir dirigidas a los políticos. “No veo bien que salgan por ahí a quemar contenedores, a pintar camiones o a quitarle faena a la gente. Lo único que hacen es demostrar que son una gente inepta”, aseguró.