Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

La Mancomunitat d’Aigües de Les Garrigues cierra este año con récord de consumo de agua de boca en los 25 municipios que la integran, aunque también suministra a numerosas granjas. Según su presidente, Francesc Esquerda, se han gastado más de 1.150.000 m3 en lo que va de año, lo que representa más de un hectómetro por las altas temperaturas que se han registrado este verano, que han llegado a superar los 40º muchos días, sumado al aumento de la población estival. Esto ha comportado un gasto de un euro por m3 consumido, sumados los gastos de luz para bombear agua hasta las diversas redes de abastecimiento, el tratamiento en la potabilizadora y la reparación de averías. En total, casi 1,2 millones de euros.

El creciente consumo sumado a que cada año la calidad del agua que se capta del pantano de Utxesa, en Torres de Segre, es de peor calidad, hace necesaria la conexión al pantano de L’Albagés. Según Esquerda, en los últimos dos años ha empeorado sensiblemente debido al uso de plaguicidas, herbicidas y fungicidas que afecta al curso bajo del río Segre. “Sin embargo, captarla desde el embalse de L’Albagés comportará beber un agua de más calidad ya que vendrá directamente del pantano de Rialb por el Segarra-Garrigues. Habrá que hacer obras de conexión con la red del canal para conducirla hasta la planta de Sarroca, pero toda esta actuación comportará ahorros en el tratamiento”, indicó Esquerda.

El objetivo es que la conexión sea un hecho dentro de dos años y poder beber entonces de L’Albagés, señaló. La Mancomunitat ya llegó a un principio de acuerdo en septiembre del año pasado con Infraestructures.cat; el canal Segarra-Garrigues; la empresa ASG, que explota la red secundaria del regadío; y el Estado para captar agua de boca de la tubería procedente de este pantano en la cola del canal principal. El presidente de la entidad indicó que se está trabajando para concretar el precio del agua, las compensaciones y los compromisos. De esta forma, se quieren evitar cortes de suministro, uno de los más remarcables sucedió en 2022 a raíz de vertidos de herbicidas que dejaron a los pueblos sin suministro durante días. No obstante, antes será preciso que se construyan las depuradoras de L’Albi, Cervià, El Vilosell y La Pobla de Cérvoles ya que vierten sus aguas residuales en barrancos que van a parar al río Set, que desembalsa en el pantano. En la actualidad, la Mancomunitat está integrada por Sarroca, Torrebesses, Llardecans, La Granadella, Bovera, Bellaguarda, Juncosa, Els Torms, El Soleràs, El Cogul, Granyena, Aspa, L’Albagés, Cervià, L’Albi, El Vilosell, La Pobla de Cérvoles; Vinaixa, Tarrés, Fulleda, Els Omellons, L’Espluga Calba, La Floresta y Alcanó. En 2014 se dio de baja Maials y se sumó Senan, en Tarragona.