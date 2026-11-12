Sindicatos hablan de éxito y las patronales de bajo seguimiento

Los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, así como el resto de sindicatos y plataformas convocantes de la huelga general en Lleida, como la CGT y la PAH, tildaron de “éxito” el seguimiento, en contraste con la perspectiva de las patronales Pimec y Coell, que aseguraron que la adhesión al paro en la demarcación fue baja.

“En Lleida se ha notado un descenso de la producción y también del consumo, que era lo que buscábamos. Esto se ha notado sobre todo en Lleida ciudad.”, afirmó el secretario general de CCOO de Lleida, Pere Sánchez, que también subrayó que el problema de la vivienda tiene un “vínculo directo” con el laboral, al denunciar que algunas personas no pueden aceptar trabajos si no pueden pagar un piso. Por su parte, la secretaria general de UGT en la provincia, Joana Mor, destacó la “alta participación” y la “el ambiente festivo de la jornada” y añadió que esta huelga es “un toque de atención” para el próximo Gobierno. En Catalunya los sindicatos mayoritarios cifraron en un 84% el seguimiento a la huelga, pero desde Lleida no se ofrecieron datos concretos. Satisfacción por la adhesión al paro mostraron también la CGT y la PAH, que aseguraron que la huelga es un “aviso” para todo lo que vendrá en defensa de la vivienda y los salarios dignos.

Las patronales, sin embargo, rebajaron estas buenas percepciones, afirmando que el seguimiento a la huelga fue bajo, aunque su incidencia se notó en las empresas. Según Pimec, el seguimiento entre los trabajadores de las empresas leridanas se situó en torno al 5,4%, el más bajo de toda Catalunya. No obstante, el 25,7% de las empresas que había decidido iniciar la actividad tuvo algún tipo de incidencia, como paros o reducción de la actividad, debido a los cortes y los piquetes que dificultaron el desarrollo normal de la jornada laboral. En este contexto, la patronal de las pequeñas y medianas empresas señaló que el 1,9% de las personas que debían trabajar en Lleida no pudo llegar a su puesto por problemas de movilidad. Por sectores, el seguimiento más elevado de la huelga fue en la industria (7,4%) y en los otros servicios (4,7%); el más bajo en el transporte, que fue casi inapreciable, según la patronal. El presidente de Pimec Lleida, Borja Solans, denunció que “igual que se respeta el derecho a huelga debería respetarse el derecho de aquellos que quieren trabajar” y criticó los motivos del paro. “La vivienda es un tema que perjudica también a los empresarios, porque les dificulta encontrar personal, pero estas no son las formas”, aseveró.

Por su parte, el presidente de Coell, Josep María Gardeñes, criticó el “carácter político” de la huelga y destacó la baja incidencia, que se concentró, añadió, en las empresas más grandes. “La relentización de la actividad se notó en las compañías más grandes porque son las que tienen más representación sindical”, aseguró, antes de señalar que los cortes de carreteras, los servicios mínimos en el transporte y los piquetes también influyeron en que los trabajadores que no secundaban el paro llegaran tarde a sus centros de trabajo o no pudieran llegar.