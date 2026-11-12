Vilanova de Segrià renueva el Casal Social

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El Casal Social de Vilanova de Segrià volvió este lunes a abrir sus puertas tras finalizar las obras de remodelación e instalación del nuevo mobiliario. La reforma fue la tercera propuesta más votada por el pueblo dentro de los presupuestos participativos de este año, según explicó el alcalde, Jordi Figuerol. Para estrenar el local se organizó por la tarde una chocolatada a la que asistieron un gran número de vecinos. Según Figuerol, la apertura definitiva está pendiente de contratar a una persona que se haga cargo de su gestión, ya que la que estaba a cargo del servicio lo dejó. En la actualidad, el proceso está abierto para elegir al responsable del local, explicó el primer edil.