Condenado a nueve años de cárcel por matar a su pareja en Balaguer

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Audiencia de Lleida condenó ayer a nueve años de prisión y a dos años de libertad vigilada a E.B., de 48 años, por matar a su pareja, de 38 años, el 18 de enero de 2023 en Balaguer. El acusado, que está en prisión preventiva desde que fuera detenido el día siguiente por los Mossos d'Esquadra, fue condenado en un juicio por conformidad tras el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, la defensa y las acusaciones particulares. Además de la pena de cárcel, deberá indemnizar con un millón de euros a los cinco hijos y a la madre de la víctima. El hombre, que reconoció haber acabado con la vida de su pareja, fue condenado por un delito de homicidio.

El crimen machista tuvo lugar el 18 de enero de 2023 en un domicilio de la calle Noguera Pallaresa de la capital de la Noguera. El acusado y la víctima habían iniciado una relación sentimental un año antes y convivían desde octubre de 2022. En cuanto a los hechos, la sentencia considera probado que la pareja discutía habitualmente porque el hombre le reprochaba a la mujer que vendiera dispositivos electrónicos, como televisores o móviles, para comprar sustancias estupefacientes. Así, la noche del 17 al 18 de enero de 2023 discutieron, el acusado cogió un cuchillo y lo clavó en el abdomen de la mujer, que falleció en la vivienda. Posteriormente, llamó al 112 y explicó que había encontrado a su pareja muerta en la cama con un cuchillo clavado y que se habría suicidado porque le había dicho que tenía intención de hacerlo. Sin embargo, los Mossos d’Esquadra, ante las sospechas de un crimen, le arrestaron un día después como presunto autor.

La Audiencia aplicó al condenado la circunstancia agravante de parentesco, al tratarse de su pareja, y dos atenuantes, el de alteración psíquica y el de dilaciones indebidas. Por la primera porque tiene un grado de incapacidad del 65%, está tutelado, padece un trastorno grave de personalidad y en el momento de los hechos no seguía el tratamiento farmacológico. Sin embargo, los médicos forenses determinaron que era consciente de sus actos. En cuanto a la segunda atenuante, se considera que la causa estuvo paralizada casi un año, en 2024, sin justificación.