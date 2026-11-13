Convalidado el decreto que prohíbe desahuciar a personas vulnerables

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La Diputación Permanente del Congreso convalidó ayer el principal decreto ley sobre vivienda que precipitó el adelanto electoral después de que Junts lo tumbara en octubre. La iniciativa salió adelante con los votos de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y PNV, pero el segundo decreto –que buscaba establecer la renovación automática de los alquileres– fue derogado por la negativa de PP, Vox, Junts y PNV.

A diecisiete días para las elecciones generales, y un día después de la huelga general, el Ejecutivo logró impulsar uno de los dos “decretos Maricarmen”, que prohíbe los desahucios de personas vulnerables sin alternativa residencial hasta 2030 y crea ayudas públicas para compensar a los pequeños propietarios, además de prorrogar los alquileres hasta 2028, endurecer las condiciones para impedir compras especulativas e incrementar el IVA de los pisos turísticos.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, acusó a PP, Vox y Junts de impedir que cinco millones de inquilinos puedan ahorrar 4.341 euros al año, cifra calculada por el ministerio en relación al ahorro mediano por hogar que supondrá la prórroga por dos años de los contratos de alquiler. El estudio no incluyó a Catalunya, debido a que la mayoría del territorio está declarado zona de mercado residencial tensionado y la ley ya limita los incrementos del alquiler de los nuevos contratos. Por su parte, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, hizo un llamamiento a la “movilización de la gente que cree en el derecho a la vivienda” para que, igual que en la huelga general, “se manifieste en las urnas”, mientras que el PP reiteró que derogará el decreto si llega al gobierno. Volvieron a saltar chispas entre ERC y Junts, con acusaciones de ser “el PP con estelada” y de “maltratador emocional”.

El segundo decreto, sin embargo, cayó por el voto en contra –ya avanzado– del PNV. Incluía la sustitución de la actual prórroga anual de los alquileres de vivienda habitual por prórrogas automáticas de cinco o siete años, y fijaba que si el propietario decide no renovar tenga que indemnizar al inquilino con el equivalente a doce mensualidades, salvo excepciones.