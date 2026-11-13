Finalizan las obras en el campanario de Gospí

La actuación ha permitido recuperar su estado original y garantizar su conservación.

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El campanario de la iglesia de Sant Martí de Gospí, en Sant Ramon, ya luce restaurado después de unas obras destinadas a reparar los desperfectos que presentaba. El edificio sufría varias deficiencias que habían provocado filtraciones de agua en su interior y amenazaban con agravar su estado de conservación.

La intervención, que ha permitido reparar los elementos dañados, se ha realizado con criterios de mínima intervención para respetar las características originales del campanario.

Las obras, ejecutadas por Construccions Codina Vall, han supuesto una inversión de 19.294,60 euros. El proyecto ha recibido una subvención de 9.789 euros del Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) de la diputación de Lleida y una aportación de 4.754,20 euros del obispado de Solsona.