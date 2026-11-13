Intoxicada por humo por un incendio en un piso en Agramunt
El origen del fuego fue un inversor de unas placas fotovoltaicas instaladas en la zona de la buhardilla
Una persona resultó intoxicada por inhalación de humo ayer al mediodía en un incendio en una vivienda de la calle Sió de Agramunt. Se declaró a las 12.31 horas y el origen del origen del fuego fue un inversor de unas placas fotovoltaicas instaladas en la zona de la buhardilla. Al lugar acudieron dotaciones de Bomberos de Agramunt, Artesa de Segre y Tàrrega, entre ellas la autoescalera.
Por otra parte, los Bomberos fueron alertados a las 12.43 horas de ayer de un incendio en la chimenea de una casa de la plaza Major de Cervera. Activaron dos dotaciones.