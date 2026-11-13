Intoxicada por humo por un incendio en un piso en Agramunt

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Una persona resultó intoxicada por inhalación de humo ayer al mediodía en un incendio en una vivienda de la calle Sió de Agramunt. Se declaró a las 12.31 horas y el origen del origen del fuego fue un inversor de unas placas fotovoltaicas instaladas en la zona de la buhardilla. Al lugar acudieron dotaciones de Bomberos de Agramunt, Artesa de Segre y Tàrrega, entre ellas la autoescalera.

Por otra parte, los Bomberos fueron alertados a las 12.43 horas de ayer de un incendio en la chimenea de una casa de la plaza Major de Cervera. Activaron dos dotaciones.