La Pobla de Segur conmemora el 75 aniversario de la llegada del tren al municipio

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La Pobla de Segur ha conmemorado el 75.º aniversario de la llegada del tren a la Pobla de Segur, el 13 de noviembre del año 1951. La celebración ha consistido en un viaje a bordo del histórico Tren dels Llacs desde la estación de Lleida-Pirineus hasta este municipio con paradas en Balaguer, Cellers, Tremp y Salàs de Pallars. El impulso de la línea supuso superar el aislamiento de las comarcas pallaresas y de la Noguera, conectando el llano con la montaña. Asimismo, el tren impulsó la industria y el crecimiento urbano y demográfico en la zona. Actualmente, la línea es gestionada por Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) y la demanda acumulada de la línea es de un total de 534.143 viajes con una media mensual de más de 40.000 usuarios.

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