La Pobla de Segur conmemora el 75 aniversario de la llegada del tren al municipio
La demanda acumulada de la línea es de 534.000 viajes con una media mensual de más de 40.000 usuarios
La Pobla de Segur ha conmemorado el 75.º aniversario de la llegada del tren a la Pobla de Segur, el 13 de noviembre del año 1951. La celebración ha consistido en un viaje a bordo del histórico Tren dels Llacs desde la estación de Lleida-Pirineus hasta este municipio con paradas en Balaguer, Cellers, Tremp y Salàs de Pallars. El impulso de la línea supuso superar el aislamiento de las comarcas pallaresas y de la Noguera, conectando el llano con la montaña. Asimismo, el tren impulsó la industria y el crecimiento urbano y demográfico en la zona. Actualmente, la línea es gestionada por Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) y la demanda acumulada de la línea es de un total de 534.143 viajes con una media mensual de más de 40.000 usuarios.
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