Llavorsí retira baldosas de pizarra para evitar resbalones

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Llavorsí está retirando las baldosas de las aceras del paseo del río y de varias calles del pueblo sustituyéndolas por nuevas de granito para evitar resbalones y patinadas que provocan las de pizarra que hay actualmente, ya que se hielan con las temperaturas bajo cero del invierno y causan caídas, por lo que el consistorio ha decidido remplazarlas lo antes posible.

La intervención se hará en dos fases y está financiada por el Plan de Obras y Servicios de la Generalitat (PUOS). La primera fase supondrá una inversión de 118.000 euros y la segunda costará 213.000 euros, según explicó el alcalde, Josep Vidal.