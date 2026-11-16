Anglesola pone el foco en la mujer como sabia y garante de lo rural

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Anglesola celebró ayer la quinta edición del Dia Internacional de les Dones Rurals, un encuentro para reivindicar el papel de las mujeres como guardianas de la memoria, la cocina de aprovechamiento, los remedios tradicionales y la vida comunitaria del mundo rural. La jornada combinó gastronomía, remedios, arte colectivo y un mercado de segunda mano con un objetivo común: poner en valor los conocimientos de las mujeres, compartirlos y reivindicar su presencia en el territorio.

Una de las propuestas centrales fue la recuperación de las sopas de pan, un plato humilde vinculado a la cocina de aprovechamiento y a la sabiduría de las casas de campo, donde no se desperdiciaba ni una miga de pan. Pilar Pàmies explicó las dos versiones tradicionales de la receta en Anglesola: “La primera consiste en hervir agua, añadir pan y huevo y dejar que se cocine hasta obtener un plato caliente, sencillo y nutritivo. La segunda se prepara colocando pan seco en un plato, rompiendo un huevo crudo encima y cubriéndolo con agua hirviendo infusionada con tomillo. El calor del caldo escalda el huevo, ablanda el pan y aromatiza el plato. Esta última se utilizaba como remedio casero y alimento reconfortante”. Más allá de la receta, la propuesta reivindicaba que la sostenibilidad no es una novedad, sino una práctica que las generaciones pasadas ya conocían. “Aprovechar los alimentos, reciclar y evitar el desperdicio formaban parte del día a día” destacó una de las impulsoras de la jornada, Noemí Pàmies.

También se pusieron en valor los conocimientos de las remedieras, mujeres que durante generaciones han transmitido remedios, usos de plantas, conservas y licores. En esta ocasión, se centraron especialmente en aquellos relacionados con los golpes.

Además, las participantes empezaron a crear un tapiz colaborativo titulado La mirada de les dones rurals. Elaborada con lanas y pompones, la pieza representa un ojo como símbolo de la fuerza y la historia de las mujeres del mundo rural. La imagen evoca la memoria y el testimonio de quienes han visto cambiar la tierra, las tradiciones, las familias y los pueblos; también reivindica su visibilidad y presencia con un mensaje claro: “Estamos aquí, os miramos y queremos que nos miréis, queremos ser visibles”. Asimismo, representa una mirada atenta de protección hacia los demás. Pàmies explicó que “esta obra colectiva expresa el mensaje de la jornada: las mujeres no solo han cuidado, cocinado y transmitido conocimientos, sino que también han sostenido la vida comunitaria en el entorno rural”.

Finalmente, la jornada incluyó un mercadillo de ropa de segunda mano, concebido para dar una segunda vida a las piezas.

El 15 de octubre, coincidiendo con el día internacional, se celebró un cinefórum muy participativo. La película elegida fue Solas, una historia sobre la soledad, el maltrato machista silenciado y la búsqueda de afecto a través de la relación entre una madre de origen rural y su hija, que vive en la ciudad. Tras la proyección se abrió un enriquecedor debate.