Detenida una mujer por violencia doméstica

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Una persona tuvo que ser atendida la noche del sábado tras un incendio en un piso de la calle Joan Baget de Lleida, según informaron los Bomberos. El fuego se originó en la campana de una cocina y el piso se llenó de humo. Por otra parte, los Bomberos sanearon ayer por la tarde la fachada de un inmueble en la calle Ciutadella tras caer parte de un balcón. En Alfarràs, hicieron revisión estructural de un piso deshabitado por una grieta en la fachada.

Un hombre de 31 años fue detenido por la Guardia Urbana de Lleida el sábado por la noche por un delito de amenazas y coacciones. La actuación se llevó a cabo sobre las 22.00 horas en la avenida Prat de la Riba, a la altura del CUAP.