Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El consell comarcal de la Cerdanya ha dado un paso adelante para modernizar su estructura interna y avanzar hacia un modelo retributivo más equitativo. Por primera vez en su historia, la institución ha puesto en marcha una Relación y una Valoración de Puestos de Trabajo (RVLT), dos instrumentos técnicos destinados a analizar el organigrama de forma global, definir con precisión las funciones de cada plaza y fijar criterios objetivos para determinar los sueldos. La actuación abre la puerta a una mejora salarial significativa para toda la plantilla. El objetivo es apostar por perfiles más profesionalizados que reconozcan la implicación y la responsabilidad de los trabajadores, equiparando las condiciones laborales del ente a las de las administraciones de referencia de Catalunya. El calendario con el que trabaja el ejecutivo comarcal sitúa la entrada en vigor de los aumentos salariales el 1 de enero de 2027.

Pero para cumplir este plazo será necesario aprobar previamente la valoración técnica y cerrar un acuerdo con la representación sindical en el marco de la negociación del nuevo convenio colectivo, un pacto que debe dar garantías tanto a la administración como al personal. El ente comarca destacó ayer que la nueva herramienta aportará una mayor transparencia y seguridad jurídica a la institución, a la vez que ayudará a retener el talento interno para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía de la comarca.