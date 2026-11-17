Endesa ha cedido este martes al ayuntamiento de la Torre de Capdella y al Museo Hidroeléctrico del municipio del Pallars Jussà unas 700 piezas del fondo histórico de la compañía, que se suman al centenar que ya habían sido cedidas al consistorio con anterioridad.

Entre el patrimonio entregado hay varios aparatos, aunque la mayoría del material forma parte del archivo fotográfico digitalizado de Endesa, con imágenes de la construcción de la central hidroeléctrica y las colonias de verano Molinos que se hacían en el municipio.

El convenio de la cesión del material ha sido firmado esta mañana en Lleida en un acto con la resposable del fondo histórico de Endesa, Vanesa López, y el alcalde de la Torre de Capdella, Josep Maria Dalmau.