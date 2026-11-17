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Dos dotaciones de los Bombers de la Generalitat han trabajado este martes por la mañana en el incendio en una furgoneta en la C-12 en Balaguer. Los bomberos han recibido el aviso a las 09.31 horas y, según el Servei Català de Trànsit, la carretera ha estado cortada en los dos sentidos de la marcha –entre los puntos kilométricos 161 y 162– mientras se llevaban a cabo las tareas de extinción. El conductor de la furgoneta ha salido ileso.