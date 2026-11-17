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El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, recibió ayer a su homólogo brasileño, Lula da Silva, tras la victoria electoral de este y ambos remarcaron la necesidad de defender las instituciones democráticas y la cohesión social “frente a la amenaza ultraderechista”. Ambos dirigentes se encontraron en la Moncloa aprovechando la escala del presidente sudamericano en Madrid tras participar en la Cumbre del Clima en Turquía. Según informaron fuentes de la Moncloa, Sánchez y Lula conversaron sobre el futuro de las Naciones Unidas y el orden internacional, así como la agenda bilateral para seguir reforzando los vínculos económicos entre ambos países. Aunque el PSOE pretendía celebrar un acto de campaña con Lula y el presidente de Uruguay, Yamandú Ordi, para que ambos trasladasen su apoyo a Sánchez ante la cita con las urnas, se vieron obligados a cancelarlo a última hora por una afonía del dirigente brasileño y por tanto solo llevaron a cabo la reunión institucional.

Sánchez y Lula también hablaron sobre el modelo progresista que defienden, “basado en la mejora de las condiciones laborales y una fiscalidad justa como mecanismo para generar prosperidad”.

Por su parte, la cabeza de lista del PSC por Lleida al Congreso, Cristina Morón, aseguró ayer en Tremp que “el gobierno de Sánchez es el que más políticas de equilibrio territorial ha impulsado y que benefician especialmente nuestro territorio”. Puso como “el mejor ejemplo” en este ámbitto “la secretaría general para el reto demográfico, creada en 2020 y que en estos años, dirigida por el compañero Paco Boya, ha hecho una labor imprescindible en el mundo rural impulsando políticas contra la despoblación”. Morón destacó que “solo entre los años 2021 y 2024 el gobierno ha movilizado más de 13.000 millones de euros en el marco del plan de 130 medidas para la conectividad, la ocupación, la energía, la innovación y el desarrollo rural” y que las ayudas contra la despoblación han beneficiado a 900 proyectos. “Políticas com oestas son las que ayudan a mejorar la vida de la población de comarcas como el Pallars Jussà y municipios como Tremp”, concluyó Morón.