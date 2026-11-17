Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El pleno del ayuntamiento de La Seu d’Urgell aprobó ayer por unanimidad de todos los grupos (Compromís X La Seu, Junts, ERC y la CUP) el Plan de Protección a la Infancia y la Adolescencia, una herramienta destinada a prevenir, detectar y actuar ante cualquier situación de riesgo o vulneración de los derechos de los niños y adolescentes del municipio. El plan incluye desde acciones a nivel urbanístico, como la revisión de los espacios públicos, como plazas y calles, para que sean “amables, comunitarios y seguros”, revisando la visibilidad y la iluminación “para evitar puntos negros”, según explicó ayer la concejala de Educación, Juventud e Infancia, Christina Moreno, que añadió que buscan una “ciudad educadora y protectora”; hasta la obligación, por parte de todo el personal municipal, colaborador, voluntario o en prácticas que tenga contacto con menores de recibir una formación específica sobre un código de conducta aprobado también ayer.

Código de Conducta

Este código de conducta recoge comportamientos positivos obligatorios, como el uso de canales de comunicación exclusivamente institucionales, así como diez conductas totalmente prohibidas, como el contacto a través de redes sociales personales, la toma de imágenes con dispositivos propios o bien quedarse a solas con un menor en espacios cerrados sin visibilidad o el transporte con un menor en vehículos privados. El plan da cumplimiento a la Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) y la Ley catalana 14/20 la adolescencia. Moreno destacó el “enfoque preventivo” de la herramienta, que incluye un protocolo de actuación para los profesionales con 8 escenarios posibles. Por otro lado, el pleno aprobó también una moción del grupo municipal de Junts x La Seu para actualizar la terminología de las plazas reservadas a las personas con discapacidad para que “eviten términos peyorativos” como “reservado minusválidos”. Asimismo llevó adelante la modificación del convenio colectivo de la policía municipal para que los agentes puedan cobrar el plus de nocturnidad y otorgó el título de hijo ilustre de La Seu a favor de Ramon Escuder Cerqueda y Ramon Galí Gabriel.

También quedaron aprobadas operaciones de crédito relacionadas con actuaciones incluidas dentro del Pla de Barris de la Generalitat.

Asimismo quedó aprobada una modificación de crédito de 150.000 euros para continuar con la obra en el edificio de Cal Pensament, donde se construyen 12 pisos de alquiler asequible para jóvenes.