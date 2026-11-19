Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Las brigadas municipales están ultimando los trabajos para acondicionar las calles y plazas de Alcanó, que el pasado sábado quedaron inundadas de agua y barro por la tormenta que cayó sobre la localidad a las 18.00 horas. Según la alcaldesa, Elena Farrús, el agua bajó con mucha fuerza desde los dos valles próximos al pueblo y anegó el centro urbano y las plantas bajas de muchos edificios, donde los vecinos se vieron obligados a achicar agua.

Según Farrús, las viviendas y garajes ya se han limpiado durante los últimos días, y a finales de semana estará todo el pueblo limpio. “Lo que pasó el sábado es algo sin precedentes. Nunca antes había llovido tanto en Alcanó. Más de 40 litros por metro cuadrados cayeron en menos de media hora. A las 20.30 horas había más de un palmo de agua en las calles y entró en varias casas”, dijo la alcaldesa. Hasta la localidad del Segrià se desplazaron varias dotaciones de los Bomberos, que tuvieron que cortar una calle para achicar agua. La inundación afectó a zonas como las plazas Camps, Major y de la Església y vías públicas como las calles Escoles y Castell. Toda la parte baja del pueblo va recobrando estos días la normalidad.

La alcaldesa asegura que la tromba se centró en el pueblo porque, además del hecho de ubicarse entre dos valles, han desaparecido todas las espones o muros de piedra seca de los campos de cultivo, lo que facilita que el agua baje con más fuerza y sin obstáculos que la frenen.

Supresión de muros de piedra

La supresión de estos muros de piedra también provocó la inundación de caminos y fincas de Maials y Serós, donde la tormenta de granizo y agua también deterioró y embarró vías locales y accesos a parcelas. Según el presidente del Segrià Sud, Joan Sabaté, propietario de fincas de olivos afectados por el pedrisco, “el hecho de que ahora las superficies plantadas sean más extensas y se hayan suprimido los márgenes de piedra característicos de estos cultivos para facilitar el acceso de las máquinas, provoca que cuando hay una tormenta, el agua baje con más fuerza y arrase con todo lo que encuentra en su camino”. Alcaldes de la zona como es el caso del de Torrebesses o de Castelldans son partidarios de volverlos a recuperar para minimizar los daños cuando se producen aguaceros.