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Los Mossos d'Esquadra llevaron a cabo ayer seis controles en la autovía A-2 en la Segarra en el marco de la campaña contra las distracciones y la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas. Impusieron 315 denuncias por exceso de velocidad, 31 por distracciones y una veintena por normativa de transportes. Los controles forman parte de una campaña de Trànsit que se alargará durante toda la semana tanto en la red viaria interurbana como en el ámbito urbano.