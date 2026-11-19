Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

La Associació de Families d'Alumnes (AFA) de La Granja d'Escarp, en colaboración con el ayuntamiento, está buscando personas para actuar, manos para decorar y montar, así como la aportación de vestuario, objetos y materiales, además de ideas para organizar un Pessebre Vivent de cara a las próximas fiestas navideñas. El objetivo es recuperar una tradición que ya se llevó a cabo en 1996, 1997 y 1998, aunque en aquellas ocasiones los actores eran niños, había algunos animales domésticos y solo se representaba durante Sant Esteve en la plaza Nova. “Se trata de una tradición que vivió el pueblo hace más de 25 años y que nos gustaría volver a escenificar”, explican los responsables de la iniciativa.

La nueva representación precisa de actores y figurantes, personas que ayuden en la organización y la preparación de las diferentes escenas del nacimiento, además de voluntarios que se presten a colaborar con el vestuario, los decorados y los materiales o que sean capaces de aportar iniciativas de escenificación. “Queremos recuperar aquella ilusión y llenar de nuevo las calles de nuestro pueblo de magia navideña. Para hacerlo posible precisamos de muchas manos”, aseguran los organizadores. “Todo el mundo puede encontrar su lugar para hacerlo realidad: grandes, pequeños, familias, entidades, comercios y vecinos de la localidad” animan los promotores. Todos los interesados pueden dirigirse a la AFA y al consistorio.

Fuentes municipales explicaron que la propuesta está en un estado muy embrionario, pero que si cuenta con el respaldo de los vecinos, el ayuntamiento hará todo lo posible para sacar adelante esta idea. En esta ocasión se busca que el Pessebre tenga una mayor entidad y duración con cuadros más expresivos y detallados. Tanto la AFA como el ayuntamiento está a la espera del respaldo que pueda tener para llavarlo a cabo.