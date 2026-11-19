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El ayuntamiento de Les Borges Blanques ha comenzado a definir las actuaciones para dar una nueva vida a los locales comerciales del casco histórico que actualmente están cerrados, además de apoyar a las personas interesadas en establecer allí su actividad económica. El objetivo del consistorio es elaborar un plan de usos de locales en planta baja para definir qué actividades conviene favorecer en cada tramo del centro de la localidad, para lo que impulsará un inventario de edificaciones y locales. Una vez recogidos, los datos se incorporarán al sistema de información territorial SITMUN de la Diputación para seguir la evolución del proyecto y consultar los usos posibles de cada local.

El proyecto, financiado con una subvención de 80.000 euros de la dirección general de Comercio de la Generalitat, también prevé encuestas, entrevistas, talleres y paseos por el casco antiguo para identificar necesidades del comercio local, y también contempla la incorporación de un técnico que asesore a comerciantes y propietarios de locales vacíos. El resultado servirá para actualizar el censo comercial y elaborar el Plan de fortalecimiento del comercio y del mercado semanal, que definirá las actuaciones en este ámbito hasta 2030.