Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

La Paeria de Almenar proyecta la construcción de un circuito de pumptrack en la calle Central, al lado de la nueva escuela. Se trata de una nueva instalación pensada para fomentar la actividad física, el deporte al aire libre y ofrecer alternativas de ocio a los jóvenes, según explicó el concejal de Deportes, David Sarroca. El espacio está diseñado para la práctica con bicicletas, aunque también podrán utilizarlo patinetes, patines y monopatines, entre otros elementos no motorizados. El recorrido incorpora saltos, ondulaciones y curvas peraltadas para avanzar aprovechando la inercia. La ubicación escogida se ha seleccionado tras descartar definitivamente hacer la pista en la antigua balsa que funcionó como depósito de agua de boca de la localidad, ahora en desuso.

Sarroca indicó que la intención del consistorio es proteger la antigua balsa que hasta hace diez años suministraba a la población, pero se desecó y dejó en desuso tras la entrada en servicio del nuevo depósito, construido en la zona más alta del pueblo, cerca del cementerio. El ayuntamiento busca una fórmula para proteger este enclave y no descarta declararlo Bien Cultural de Interés Local (BCIL) al tratarse de una construcción de hace más de un siglo con importantes detalles modernistas como rosetones en relieve en la estructura.

Según Sarroca, la intención es adjudicar el proyecto antes del 31 de diciembre para construir la pista en dos meses como máximo. “Todo dependerá del secretario, ya que ahora no tenemos y dependemos del profesional que nos envía la Diputación”, señaló. La nueva pista costará 33.613 euros con pavimento para mejorar la adherencia y la durabilidad, así como la señalización de entrada y salida, sentidos de circulación y normas de uso. El objetivo es ampliar los espacios deportivos para ofrecer nuevas oportunidades a niños y jóvenes.