Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

Cervera abrirá el programa de actividades de Navidad el viernes 4 de diciembre con el encendido de luces y el estreno de la decoración navideña, que este año presenta varias novedades. La principal será la sustitución del habitual árbol de Navidad que se instalaba en la plaza Universitat por uno de ganchillo confeccionado por un grupo de vecinos de la capital de la Segarra. A este cambio se sumará una nueva ornamentación vegetal del balcón del palacio de la Paeria, presidido por los dos ciervos blancos, y una cadena de pequeñas luces LED que se desplegará a lo largo de la calle Major.

El acto de encendido de luces empezará a partir de las 17.45 horas con el taller de fanalets, seguido del concierto de villancicos de la Coral Infantil Nova Cervera en la plaza Major. La jornada culminará con una merienda con coca y chocolate. La programación navideña continuará el 5 de diciembre con el Mercat de Nadal, en el que participarán una treintena de paradas con distintos productos. Entre las actividades, habrá una degustación de caldo a cargo del AEIG Coll de les Savines, talleres infantiles de decoración navideña, una visita teatralizada al campanario de Santa Maria, un espectáculo de Fadunito o un mapping en la fachada de la Paeria.

Las fiestas en Cervera también incluirán la entrega de cartas al Patge Karim, la fiesta de Cap d’Any y la cabalgata de Reyes, así como el Nadal Lúdic.