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La Segarra conmemorará el próximo 25 de noviembre el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con diferentes acciones de rechazo a las violencias machistas. Una de las iniciativas será Posa el domàs al balcó, que invita a colgar este distintivo en balcones y fachadas. El consell comarcal ha distribuido los domassos entre los ayuntamientos de la comarca. Además, impulsa la campaña La violència deixa empremta, centrada en las secuelas físicas y emocionales que sufren las víctimas. En Cervera, el programa incluirá un pasacalles de Sound de Secà mañana sábado, la lectura del manifiesto el día 25 en la plaza Major y el espectáculo Estranyes relacions, de la compañía Frec a Frec.