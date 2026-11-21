El departamento de Educación asegura que no tiene “ninguna voluntad” de cerrar el Camp d'Aprenentatge de la Noguera, en Sant Llorenç de Montgai. La conselleria afirma que trabaja con la entidad que gestiona el servicio y con el ayuntamiento de Camarasa para encontrar una fórmula de colaboración que garantice su continuidad. Sin embargo, de momento Educación no ha renovado el convenio de colaboración con la Associació de Recerca i Difusió del Patrimoni Històric (ARDPH-UAB), la entidad sin ánimo de lucro que gestiona el equipamiento. La paralización administrativa del acuerdo sobre la dotación económica ha generado preocupación entre entidades, instituciones, docentes y familias, que ya han recogido casi 2.000 firmas en la campaña en defensa del equipamiento. Reclaman la renovación del convenio, continuidad de los recursos y el reconocimiento de un proyecto educativo que ha recibido a más de 100.000 alumnos desde el curso 2005-2006.

La edil de Educación de Camarasa, Elisabet Lizaso, criticó que el departamento todavía no se haya puesto en contacto con el consistorio. “Es injusto que un proyecto que impulsó Educación en el mundo rural deje ahora de interesar y deba ser un ayuntamiento pequeño el que deba hacerse cargo”, dijo. Defendió que el equipamiento es “vital” para el municipio, y denunció que la paralización administrativa, “injustificada”, amenaza la continuidad del centro. El Camp d’Aprenentatge desarrolla su actividad en el Parc Arqueològic, donde se concentra el 95% de la oferta lectiva. También trabajan en el yacimiento de la Roca dels Bous y en el Merengue, escenario de la batalla del Segre en la Guerra Civil.