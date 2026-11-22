Pilar Pardell, del panel oficial de catas de la Generalitat, explica uno de los aceites de Arbeca. - PAU PASCUAL

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Fira de Santa Caterina de Arbeca llega hoy a su último día con diversas actividades: como el mercado de artesanos, el concurso de comer olivas arbequinas o el desfile de tractores clásicos, entre otras.

La feria, durante su segunda jornada, ayer sábado, dedicó la mañana a celebrar su producto estrella, con la degustación de aceites producidos en la localidad y una cata guiada. El resto del día la Colla de Diables Calents i Cornuts d’Arbeca amenizaron la jornada con versots y un correfoc. Cerraron el día Fel Faixedas, monologuista de Arbúcies y a posteriori, la fiesta joven.

La feria empezó el viernes y hoy cerrará con un baile de la Orquesta Mediterránea, poniendo fin a la 43.ª edición de una feria tradicional, enfocada especialmente en dar valor al aceite de los productores de esta localidad de Les Garrigues.