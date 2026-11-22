Publicado por ADRIÀ JURADO Creado: Actualizado:

El plan de la Generalitat para construir 50.000 viviendas sociales de alquiler en Catalunya choca con dificultades en Lleida. Seis de los 12 solares que el Govern ofrece para construir pisos en la provincia no han recibido ninguna oferta de promotores para edificarlos y alquilarlos durante 75 años. Están en los municipios de Bellver de Cerdanya, Rialp, Llavorsí y Baix Pallars y debían permitir la construcción de un total de 69 viviendas. La Asociación de Promotores y Constructores de Edificios (APCE) valora que no resulta viable rentable construirlas y arrendarlas al precio regulado que establece la administración catalana, por lo que propone revisar las condiciones del programa.

El plan creó una reserva pública de solares que permite a los ayuntamientos aportar terrenos a la Generalitat mediante convenio para que el Govern impulse, a través de promotores privados, pisos de alquiler asequible. Los doce primeros solares con convenio en Lleida sumaban 336 pisos. Cuatro, agrupados, fueron adjudicados para construir 194 viviendas en La Seu d’Urgell (111), Vilagrassa (51) y Tàrrega (32). En cambio, de otros ocho solares, con capacidad para 142 pisos, solo suscitaron interés los de Vielha, con 53 viviendas, y Balaguer, con 20. Los otros seis, para 69 pisos, siguen a la espera: uno en Bellver de Cerdanya, dos en Juneda y tres en Rialp, Llavorsí y Baix Pallars, ofertados conjuntamente.

En algunos municipios los altos costes de construcción los hacen inviables, según la APCE. En el Pirineo, la orografía, exigencias urbanísticas como tejados de pizarra o fachadas de piedra y las mayores exigencias de aislamiento encarecen las obras. También pesa la escasez de mano de obra local, que obliga a desplazar trabajadores y pagarles alojamiento. En pueblos pequeños del llano de Lleida, el precio de mercado pueden situarse por debajo del máximo protegido, lo que reduce el atractivo de las promociones. Algunos promotores cuestionan el número de viviendas agrupadas en determinados lotes, mientras otros reclaman reducir la aportación de fondos propios, fijada en el 20% de la inversión. Aunque la Generalitat ofrece subvenciones y financiación bonificada, al sector no le salen los números.

El alcalde de Llavorsí y diputado de ERC en el Parlament, Josep Vidal, reclama condiciones específicas para el Pirineo y ha llevado su propuesta a la Cámara catalana.