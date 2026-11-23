Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Lleida se ha comprometido a movilizarse para impedir el desahucio de las doce familias del bloque del número 72 de la calle Carretera Vella de Golmés, que deben abandonar sus viviendas antes del 8 de febrero. La entidad reclama que los inmuebles permanezcan en manos públicas y se garantice una solución habitacional para los afectados.

Bernat, uno de sus portavoces, explicó que la plataforma trasladará el caso a una mesa de negociación con la Generalitat, y exigirá que las viviendas sean gestionadas por Casa 47, la nueva entidad estatal de vivienda, “y se paralicen todos los desahucios”. Según señaló, el bloque de Golmés habría quedado fuera de los inmuebles previstos para su traspaso a este organismo. La PAH también reclama alquileres sociales o asequibles para las familias, con las que trabajará para tramitar los informes de vulnerabilidad que correspondan.

Paralelamente, los residentes preparan un escrito judicial para intentar paralizar la subasta de los otros tres pisos del bloque, convocada a petición de la Sareb y cuyo plazo para presentar ofertas finaliza el 10 de diciembre. Los afectados denuncian que no recibieron ninguna notificación y cuestionan que la documentación judicial no refleje adecuadamente que las viviendas están habitadas. El conflicto se arrastra desde hace años, después de que los residentes dejaran de tener un interlocutor claro para abonar sus alquileres. La Sareb ya ha formalizado contratos de alquiler social con cuatro familias y negocia con otras dos, aunque todas ellas siguen afectadas por las órdenes de desahucio. La PAH insiste en que la prioridad debe ser garantizar la continuidad de los vecinos en sus hogares y que las viviendas protegidas sigan siendo del parque público.