Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Sant Martí de Maldà acogió ayer dos pases de la actividad L’Urgell, un passeig entre oliveres, que reunió a unas 80 personas pese a un día especialmente ventoso, con rachas de hasta 45 km/h según datos del Servei Meteorològic de Catalunya. La propuesta guiada permitió descubrir el paisaje de olivos del territorio y poner en valor el aceite de oliva, un producto emblemático de la comarca que atraviesa este año una campaña marcada por precios especialmente bajos.

La actividad, organizada por el área de Turismo del consell del Urgell, consistió en una caminata guiada circular de unos 2,5 kilómetros entre bancales de olivos, con dos sesiones de casi 40 personas cada una. El recorrido pasó por la ermita de Sant Roc y el canal Segarra-Garrigues, y estuvo conducido por Pilar López, de Ruralejant. Durante el paseo, la guía interactuó con Cruma Taller d’Arts Escèniques en un pódcast en directo sobre los olivos, su cuidado, la recolección y los secretos del aceite de oliva. La jornada culminó con una visita a la Cooperativa del Camp de Sant Martí de Maldà, donde Miquel Torres explicó el proceso que sigue la aceituna desde la recogida hasta convertirse en aceite de oliva, y una degustación de aceite de Cal Sileta de Vallbona de les Monges. La visita permitió comprender el trabajo detrás de uno de los productos más apreciados del territorio, el llamado “oro líquido”.

La consellera comarcal de Turismo, Carme Alonso, destacó que “la actividad se repite por tercer año porque permite conocer el territorio de manera sostenible y reivindicar el trabajo de agricultores, transmitido de generación en generación”. También subrayó el papel de los productos de proximidad y de la gastronomía como atractivos del Urgell.

La propuesta llegó en un momento delicado para el sector. La campaña de recolección de aceituna se desarrolla este año con precios bajos, una situación que complica la rentabilidad de las explotaciones y pone de relieve la importancia de iniciativas que ayuden a explicar y valorar el producto local. En este contexto, nueve restaurantes de la comarca ofrecen este mes, con la ruta gastronómica del Urgell, platos en los que el aceite de oliva es el producto principal.

La actividad formaba parte de la estrategia comarcal para dinamizar el territorio mediante un turismo más sostenible y de proximidad, al tiempo que pone en valor el sector agrario. A pesar del viento, la elevada participación evidenció el interés del público por conocer de cerca la realidad del campo. La propuesta permitió recorrer el paisaje de olivos de Sant Martí, entender el proceso que lleva la aceituna hasta la mesa y descubrir el papel que estos árboles tienen en la historia, economia e identidad del Urgell.