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Alumnos de I5 de la escuela Pompeu Fabra de Mollerussa han comenzado a utilizar esta semana una maleta pedagógica, un recurso educativo impulsado por docentes y miembros del mundo geganter del Pla d’Urgell, para aprender a programar pequeños robots que recorran el mapa de la comarca y descubrir las figuras típicas de cada municipio. Se trata de una propuesta para acercar la cultura popular a las aulas de Educación Infantil y Primaria haciendo que los alumnos interactúen directamente con la geografía y el patrimonio local y den sus primeros pasos en la programación básica.

Para el profesorado, la combinación de tradición y herramientas interactivas supone un salto cualitativo en el aprendizaje, ya que “te permite trabajar de una manera más experimental y más manipulable”, según Remei Vall, responsable del grupo que ha estrenado este nuevo recurso educativo.