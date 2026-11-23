Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Tàrrega se ha convertido en uno de los primeros municipios en encender el alumbrado navideño, transformando calles y plazas en un auténtico escenario de luz e ilusión. La ciudad brilla este año con una propuesta reforzada, pensada para invitar a pasear, contemplar y hacerse fotos durante las fiestas. La alcaldesa, Rosa Maria Perelló, destacó que “en estas fiestas, Tàrrega brillará como nunca”. “El ayuntamiento, en colaboración con Foment Tàrrega, ha hecho un importante esfuerzo económico para reforzar el alumbrado en las principales calles y plazas de la ciudad, con el objetivo de dinamizar el comercio y la restauración, y de convertir la calle en un punto de encuentro y de relación también durante el invierno”, indicó Perelló.

Entre las novedades destacan los elementos de gran formato. En el entorno del Pati se ha instalado una gran campana, mientras que en la entrada a la calle de Santa Anna desde la avenida de Catalunya preside la escena una espectacular bola de Navidad, financiada por los comerciantes. Además, las escaleras del Pati hacia la calle del Carme vuelven a acoger la estrella de Navidad, y en la plaza del Carme destaca un gran árbol navideño. Estos elementos han sido instalados por la empresa especializada Instal·lacions S. Garralón SL, del Palau d’Anglesola.

Perelló recordó que “el consistorio sigue apostando por la sostenibilidad y que todo el alumbrado utiliza luces led”, para que la magia de la Navidad ilumine Tàrrega de una forma más eficiente y responsable.

El encendido se celebró el sábado con un espectáculo organizado por Foment, lleno de magia y en homenaje a las tradiciones catalanas de estas fiestas. La jornada culminó con la aparición del Fomentí, el nuevo nan de la entidad.