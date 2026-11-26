Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Val d'Aran, la Alta Ribagorça y el Pallars Sobirà registraron las primeras acumulaciones importantes de nieve de la temporada en la madrugada del martes al miércoles, gracias a la caída de las temperaturas, que situaron la cota de nieve a partir de los 1.000 metros en algunas zonas del Pirineo de Lleida. Este episodio de nevadas prevé espesores que podrían alcanzar los 30 centímetros en algunas zonas, y al cierre de esta edición no se habían registrado incidencias viarias.

La llegada del frío y la nieve, además, permitó la puesta en marcha de marcha de los cañones de innivación, lo que permitirá a las distintas estaciones de esquí del Pirineo empezar a preparar la maquinaria para acondicionar las pistas. Baqueira Beret anunció el martes que retrasaba la apertura prevista para el sábado, mientras que en los complejos explotados por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Espot, Boí Taüll y Port Ainé, el inicio de la campaña está previsto para el próximo viernes. La nieve, además, también hizo acto de presencia en Port del Comte.

Mientras, la conselleria de Territorio ya ha activado la campaña de vialidad para garantizar la movilidad por carretera en invierno, que este año dispone de 121 máquinas quitanieves y 112 puntos de almacenamiento de sal distribuidos por todo el territorio.