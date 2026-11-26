Una de las ponencias del II Congreso Internacional sobre Comunicación, Tecnología y Lenguas Minoritarias que se celebra en Vielha.Marta Lluvich / ACN

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El segundo Congreso Internacional sobre Comunicación, Tecnología y Lenguas Minoritarias, que se celebra en Vielha, se ha convertido en el escaparate de una serie de herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial que se tienen que convertir en alidadas para garantizar la supervivencia, la divulgación y el aprendizaje de idiomas de estas lenguas y de manera especial del aranés. Una de estas herramientas, que se ha puesto en funcionamiento durante el Congreso, es un sistema de traducción simultánea y subtitulación en varias lenguas, incluyendo al aranés. La creación de una factoría audiovisual en aranés es uno de los retos que se ha marcado la síndica de Aran, Maria Vergés.

La síndica de Arán ha manifestado que quedar atrás con respecto a las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial representa "la muerte" para todas estas lenguas minoritarias incluso el aranés. El objetivo principal es pasar de la militancia lingüística tradicional hacia un entorno "práctico y útil" donde el aranés tenga un espacio propio de creación en la era digital. La creación de contenidos de proximidad, la colaboración universitaria y el apoyo tecnológico representan oportunidades únicas para asegurar que estas lenguas sigan estando vivas y tengan un espacio propio en el mundo digital actual, ha indicado la síndica.

Marcel Mauri, comisionado de Política Lingüística de la Universidad Pompeu Fabra, ha explicado que si bien el primer Congreso sirvió de toma de contacto, esta segunda edición ha mostrado resultados tangibles, como el desarrollo de herramientas de traducción simultánea y subtitulación en varias lenguas, incluyendo al aranés. Mauri ha dicho que las soluciones tecnológicas permiten reducir costes y acercar los contenidos audiovisuales a todas las generaciones, desde los niños hasta las personas mayores, facilitando también la integración de nuevos hablantes.

Durante el encuentro se ha destacado que la tecnología actúa como "una oportunidad y un reto" y por las lenguas minoritarias. Estas herramientas tienen que permitir superar barreras históricas en la difusión cultural y acercar los contenidos de proximidad a las nuevas generaciones a través de dispositivos móviles, plataformas y aplicaciones.

Quim Barnola, coordinador de Lenguas Cooficiales y Minoritarias de RTVE, ha explicado la implicación de Radiotelevisión Española con las lenguas minoritarias y de manera especial en el aranés. Barnola ha hablado del futuro doblaje de contenidos infantiles y ha dicho que con estas iniciativas se busca dar respuesta a una demanda histórica de las comunidades con lengua propia.

Francesc Boya, secretario general para el Reto demográfico, ha destacado que lo importante es que por primera vez las administraciones públicas han tomado conciencia que "el patrimonio lingüístico de este país se tiene que conservar y preservar" y entre otros, el aranés. Y una buena muestra es la apuesta por la celebración del II Congreso Internacional sobre Comunicación, Tecnología y Lenguas Minoritarias en Vielha.

El acontecimiento ha puesto de manifiesto como la inteligencia artificial (IA) y las nuevas tecnologías tienen que ser claves para garantizar el futuro, de lenguas con pocos hablantes como el aranés.