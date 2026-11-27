Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) sacó ayer a licitación el proyecto para instalar un cierre perimetral de seguridad en un tramo de 180 metros próximos a los talleres del Pla de la Vilanoveta, en el que también se instalarán cámaras de videovigilancia para evitar daños y hurtos en los convoyes de la línea de La Pobla y los que comenzarán a operar en 2027 en la línea de Manresa. Una vez adjudicados, los trabajos se prolongarán durante cuatro meses y supondrán una inversión de 882.000 euros.