El pleno de Balaguer aprobó el jueves, con la abstención del equipo de gobierno (PSC), una moción para el control efectivo de la plaga de palomas, presentada por todos los grupos de la oposición y que recoge las reivindicaciones de una plataforma ciudadana creada con este fin. La iniciativa insta a reforzar el plan de actuación 2024-2027, aprobado por unanimidad en febrero de 2024, y reclama medidas más contundentes y transparentes para reducir la sobrepoblación de estas aves en la ciudad.

La alcaldesa, Lorena González, subrayó que se trata de un problema de salud pública y explicó que buena parte de las actuaciones previstas ya están en marcha. Las contrataciones necesarias están tramitadas y la Paeria cuenta con la autorización de la Generalitat para hacer capturas hasta diciembre de 2027, siempre que la población de palomas siga superando el umbral establecido. La densidad de aves bajó de 950 por km2 en 2024 a 552 en 2025, muy por encima de las 300 consideradas tolerables.

El sistema de captura mediante jaulas está previsto que comience en los próximos días, una vez finalizada la fase previa del suministro de alimento a las aves. Además, la Paeria prepara con la empresa adjudicataria el despliegue de redes, que se hará en varias tandas: dos inicialmente y otras tres, según las condiciones meteorológicas que haya.

La moción también plantea actuar sobre los principales puntos de acceso al cereal, cerrar refugios y palomares, y establecer un censo anual de la población de palomas con una metodología homogénea. La Paeria ha identificado ya los principales puntos donde las aves acceden al alimento y ha mantenido contactos con una empresa de la zona, que ha mostrado disposición a adaptar sus instalaciones para impedir el acceso de las palomas.

El gobierno avanzó que recuperará la comisión de seguimiento, informará de las actuaciones y publicará en la web municipal los datos de capturas y la evolución de la situación. También prevé hacer un nuevo recuento de la población al finalizar las contrataciones en curso, con el mismo sistema y en la misma época del año, para comparar los resultados. El PSC justificó su abstención porque consideró que muchas de las medidas solicitadas ya están hechas o en curso.