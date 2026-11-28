Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Montellà i Martinet pidió ayer ayuda a la Generalitat para convertir el Parc dels Búnquers en un centro de investigación. Este espacio cumplirá el próximo año su 20 aniversario como centro turístico y de divulgación sobre el franquismo, la posguerra y la II Guerra Mundial. El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, visitó las instalaciones, se reunió con sus responsables y se comprometió a estudiar la propuesta. La alcaldesa, Roser Bombardó, defendió que el centro “está en condiciones de dar un paso cualitativo y convertirse en algo más que un espacio turístico”.

Bombardó también pidió la colaboración de la Generalitat para hacer frente a los gastos de mantenimiento, que suman unos 50.000 euros al año. “Somos el ayuntamiento de un municipio de apenas 600 habitantes y con un presupuesto anual de entre 1,7 y 2 millones de euros, por lo que nos cuesta asumirlo”, reconoció. Espadaler estuvo acompañado de la delegada del Govern en el Alt Pirineu, Sílvia Romero.