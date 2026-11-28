Imagen de uno de los ensayos de este año de los Pastorets. - E. P. B

La representación de los Pastorets de Balaguer regresarán este diciembre con tres representaciones en el teatro de la Escola Pia y una importante renovación técnica y escenográfica. La obra de Josep Maria Folch i Torres se estrenará el 13 de diciembre a las 18.00 horas, y se representará también el sábado 19, a las 19 horas, y el domingo 20, a las 18 horas.

El montaje reunirá a más de un centenar de actores y actrices y apuesta por modernizar diferentes escenas, entre ellas la del infierno, además de reforzar la iluminación y el sonido. La dirección escenográfica corresponde a Susana Ramells y la técnica a Èric Solé.

El director de la representación teatral, Àlvar Llobet, defendió que la representación ha evolucionado de una obra escolar a un espectáculo abierto a toda la ciudadanía y con vocación de convertirse en referente navideño de la comarca de la Noguera. “Esta es una representación para todos los públicos”, y avanzó que el proyecto crecerá en los próximos años.

La primera función del día 13 de diciembre se vinculará a La Marató de TV3. Las entradas, a cinco euros, estarán disponibles desde el próximo lunes 30 de noviembre en la Escola Pia de Balaguer y el estanco San Agustín.